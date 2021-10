Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundegebell führt zu offenen Haftbefehl

Mühlhausen (ots)

Weil seine Hunde zu laut bellten informierten Anwohner gestern, am frühen Abend in Mühlhausen, die Polizei. Die Beamten rückten an und belehrten den 46-Jährigen, der zwischenzeitlich seine Hunde bereits wieder ins Haus geholt hatte. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich jedoch heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Den Einzug ins Gefängnis konnte der Betroffene abwenden. Er zahlte den noch offenen Geldbetrag, der eine Vollstreckung des Haftbefehls verhindert.

