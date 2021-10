Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer stößt mit Caddy zusammen

Nordhausen (ots)

Glück hatte ein Radfahrer am Mittwochmorgen in der Straße der Genossenschaften. Der 60-Jährige befuhr gegen 7.05 Uhr verbotswidrig mit seinem Pedelec den kombinierten Fuß-und Radweg aus Richtung Clara-Zetkin-Straße in Richtung Hesseröder Straße. An der Kreuzung Am Salzagraben kollidierte der Mann mit einem VW Caddy, der von der Straße der Genossenschaften nach rechts in den Salzagraben abbog. Der Radfahrer stürzte und kam, leicht verletzt, ins Krankenhaus.

