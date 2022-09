Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Großsteinhausen - Versuchter Einbruch

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 24.09.2022 gegen 20:50 Uhr wurde die Bewohnerin eines Anwesens in der Straße "Steigweg" auf seltsame Geräusche vor ihrer Haustür aufmerksam. Als sich die Frau der Tür von innen näherte konnte sie durch die Glaseinlassung der Tür eine dunkle Gestalt feststellen, welche mit einem unbekannten Werkzeug das Türschloss manipulierte. Als die Dame die unbekannte Person durch die geschlossene Tür ansprach, rannte diese fluchtartig in Richtung Hauptstraße davon. Es gelang dem unbekannten Täter nicht die Haustür zu öffnen und an dieser war auch kein Schaden ersichtlich. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass die Person dunkel gekleidet war und eine Körpergröße zwischen 1,75m und 1,80m hatte. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.|pizw

