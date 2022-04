Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: nach Unfall wird der Fahrer eines E-Scooters gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Römerstraße zur Einmündung Kleemattstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Fahrer eines roten Audi wollte von der Kleemattstraße nach rechts in die Römerstraße abbiegen und hielt an der Einmündung an. Von rechts sei ein E-Scooter gekommen, welcher seitlich mit der Fahrzeugfront kollidiert sein soll. Der Fahrer des Pkw und der Fahrer des E-Scooters haben wohl kurz miteinander gesprochen und dann sei der Fahrer des E-Scooters weitergefahren ohne seine Personalien anzugeben. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun den Fahrer des E-Scooter. Er könnte vielleicht 15 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Auffallend seien seine runden Gesichtsbacken. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Jeanshose und einer schwarzgrauen Jacke. Er soll eine Trinkflasche mit der Aufschrift "Clever-Fit" mit sich geführt haben. Das Polizeirevier sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer des E-Scooters geben können. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07623 74040 (24 h) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell