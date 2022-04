POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Mountainbike an Schulzentrum weggekommen

Freiburg (ots) - Als der Besitzer nach dem Training an seinen VW zurückkam bemerkte er zwei eingeschlagene Fahrzeugscheiben. Aus dem VW wurde eine Laptoptasche, welche unter dem Beifahrersitz verstaut war, gestohlen. In der Tasche befand sich ein Laptop sowie ein Headset. Der Diebsstahlschaden beträgt etwa 750 EUR. Der VW stand am Donnerstag, 07.04.2022, zwischen 18.00 Uhr und 21.10 Uhr, in der Straße "Am Wasserwerk". ...

