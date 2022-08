Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern hat sich am Mittwoch (24. August) gegen 05:45 Uhr auf dem Radweg entlang der B 236 in Neukamp ereignet. Dabei befuhren die Radfahrer (34 und 36 Jahre alt) in entgegengesetzter Richtung den Radweg. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Lenker, sodass beide Radfahrer stürzten. Der 34-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Rädern entstand Sachschaden im insgesamt dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell