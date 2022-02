Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener LKW-Fahrer auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots)

Am 04.02.2022 gegen 16:10 Uhr wurde die Polizei über einen LKW informiert, welcher auf der BAB 20 in Richtung Stettin in Schlangenlinien fuhr. Beamte des Autobahnpolizeireviers Altentreptow konnten den LKW an der Anschlussstelle Pasewalk-Nord anhalten und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 49-jährigen, polnischen Fahrzeugführer einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

