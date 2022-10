Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand am Marktplatz in Eschwege geklärt; Kinder räumen ein, gezündelt zu haben

Eschwege (ots)

Der Brand eines Wohngebäudes mit einer ehemals im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt, der letzten Freitag gegen 16.30 Uhr am Marktplatz in Eschwege zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt hat, ist laut den ermittelnden Beamten der Eschweger Kriminalpolizei geklärt.

>>>Feuerwehr verhindert Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude

Bei dem Einsatz hatten annähernd 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand in der Innenstadt von Eschwege bekämpft und dafür gesorgt, dass das Feuer nicht auch noch auf Nebengebäude übergriff. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Die als Lager genutzte Werkstatt brannte dagegen völlig aus und auch im OG des Gebäudes wurden die Fassade und einige Fenster durch die Hitzeentwicklung nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im höheren 5-stelligen Bereich.

>>>Zwei Kinder sind tatverdächtig

Die Beamten des Fachkommissariats für Branddelikte der Eschweger Kriminalpolizei hatten noch am frühen Freitagabend die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Begutachtung der Brandstelle ergab dann im Nachgang, dass ein technischer Defekt als mögliche Brandursache nahezu ausgeschlossen ist, so dass die Ermittler in dem Fall von schwerer Brandstiftung ausgingen. Die weiteren Ermittlungen des Fachkommissariats belegen inzwischen diese Annahme. U.a. aufgrund von verschiedenen Zeugenaussagen sind mittlerweile zwei Kinder in den Verdacht geraten in der ehemaligen Werkstatt, die aktuell als Lagerraum genutzt wird, im Bereich eines dort abgestellten Sofas gezündelt zu haben, was in der Folge dann zu dem Brandausbruch geführt haben soll.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen und einen 9-jährigen Jungen, die mittlerweile zu den Vorwürfen befragt wurden und dabei weitestgehend eingeräumt haben, zur fraglichen Zeit dort gezündelt zu haben. Der genaue Tathergang ist zwar noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, aber das die Kinder für das Brandgeschehen verantwortlich sind stehe fest, so die Beamten der Kriminalpolizei.

