Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.10.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei ermittelt gegen 46-jährige Autofahrerin

Am Dienstag ist in der Oberen Friedensstraße in Eschwege zwischen 05.45 Uhr und 08.40 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Golf beim Einparken beschädigt worden. Die Beamten der Polizei Eschwege wurden verständigt, nachdem die Geschädigte den Schaden feststellte und zunächst kein Verursacher erkennbar war. Mittlerweile ermitteln die Beamten gegen eine 46-jährige Autofahrerin aus Waldkappel, die vom Wolfsgraben kommend in die Obere Friedensstraße gefahren sein soll und dann vor dem Golf einparken wollte. Hierbei sei es dann zu einer Kollision mit dem Golf gekommen, an dem ein Schaden von 1000 Euro entstand. Da die 46-Jährige im Anschluss die Unfallstelle verließ, ermitteln die Beamten aus Eschwege wegen Unfallflucht. Das Auto der Verursacherin wurde bei dem Vorfall mit 300 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt genommen; Schaden 4000 Euro; Beteiligte leicht verletzt

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat gestern Nachmittag um 14.48 Uhr einen Verkehrsunfall verschuldet, als sie in Eschwege von der Moritz-Werner-Straße kommend in den Kreuzungsbereich zur Friedrich-Wilhelm-Straße einfuhr. Hierbei missachtete die wartepflichtige Seniorin einen bevorrechtigen 62-jährigen Autofahrer aus Wehretal, der auf der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Reichensächser Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kam es am Auto der Verursacherin zu einem Schaden von 1000 Euro. Der andere Wagen wurde mit 3000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall zwischen Pkw und Mokick; Schaden 1200 Euro; 17-Jähriger leicht verletzt

Gestern Mittag kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 3227 zwischen Hetzerode und Mäckelsdorf. Ein 17-jähriger aus Waldkappel war laut Unfallbericht aus einer Feldwegeinmündung kommend auf die Landesstraße in Richtung Mäckelsdorf aufgefahren um dann ein Stück weiter erneut und unvermittelt nach links in einen Feldweg abzubiegen, ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen und auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dadurch kam es letztlich zur Kollision mit einem aus Richtung Hetzerode kommenden Pkw mit Anhänger, der von einem 39-Jährigen aus Meinhard gefahren wurde. Der 17-Jährige kam mit dem Mokick bei dem Unfall zu Fall und verletzte sich dabei leicht am Kopf, so dass er später in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden an dem motorisierten Zweirad beläuft sich 200 Euro, der Schaden an dem Pkw wird mit 1000 Euro angegeben.

Fehler beim Einfahren in den Verkehr; Schaden 8700 Euro

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Mittwochmorgen um kurz vor 08.00 Uhr beim Ausparken vom Straßenrand in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein bevorrechtigtes Fahrzeug übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Eschwege befuhr in der Kreisstadt die Freiherr-vom-Stein-Straße vom Schützengraben kommend in Richtung Augustastraße. Als die 20-Jährige dann unvermittelt aus der Parklücke auf die Fahrbahn fuhr, konnte der 68-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Auto der 20-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Frau zudem noch gegen ein weiteres, geparktes Auto geschoben, welches ebenfalls einen Schaden (1200 Euro) davontrug. Am Auto der Verursacherin beläuft sich der Schaden auf 5000 Euro. Am Wagen des 68-Jährigen beziffert sich der Schaden auf 2500 Euro.

Gartenhütte aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Wanfried in der Straße "Zum Johanneskopf" beim dortigen Kleingartengelände oberhalb des Wanderparkplatzes eine Gartenhütte aufgebrochen. Vom Inventar ließen die Einbrecher dann eine Kiste Bier, mehrere Flaschen Spirituosen und einen Besteckkasten mitgehen. Der Wert des Stehlgutes liegt bei 150 Euro. Dazu kommt noch Sachschaden in Höhe von 30 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 30.09.2022, 18.00 Uhr und dem 04.10.2022, 18.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung in Eschweger Marktkirche; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag haben Unbekannte in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Eschweger Marktkirche einen Aktenschrank beschädigt und ein Kanzeltuch abgerissen. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und beziffert den Schaden auf 500 Euro. Hinweise zu dem Vorfall unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Baustellencontainer aufgebrochen; Diebesgut im Wert von 6000 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Auf der Baustelle "Boyneburgtunnel A 44" bei Wichmannshausen nahe der B 27 sind zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr Einbrecher am Werk gewesen. Die Täter verschafften sich auf dem Gelände Zugang zu einem Bürocontainer und ließen vom dortigen Inventar u.a. Bargeld, Computer und Werkzeug im Wert von insgesamt 6000 Euro mitgehen. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an. Die Ermittlungen in dem Fall hat die Kripo in Eschwege übernommen, die um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0 bittet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Motorroller geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Großalmerode einen nicht zugelassenen weißen Kleinkraftrad-Roller der Marke CBI (Modell Aragon) im Wert von 1000 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen dem 24.09. und dem 03.10.2022, 18.00 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße Kleiner Berg. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Wildunfall

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ist gestern Morgen um 07.15 Uhr auf der Landesstraße L 3238 zwischen Uengsterode und Trubenhausen mit einem Reh kollidiert. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert ist. Das stark verletzte Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell