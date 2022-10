Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.10.2022 -2-

Polizei Eschwege

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Großraumparkplatz des ehem. Inter-Shop-Geländes in Wehretal Oetmannshausen (Kasseler Straße) haben Unbekannte von einem dort geparkten weißen Renault Twingo die beiden amtlichen Kennzeichen KS-FN 103 abmontiert und geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29.09.2022, 16.00 Uhr und dem heutigen Dienstag, 05.00 Uhr. Der Stehlschaden wird mit 60 Euro angegeben. Dazu kommt noch ein durch die Täter angerichteter Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau ist ein anthrazitfarbener Fiat Tipo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr. Der Fiat ist an der rechten, hinteren Fahrzeugseite durch mehrere Kratzer beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau in unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Fahrzeugteilen; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Hinter dem Hagen" haben Unbekannte zwei Außenspiegelabdeckungen von einem geparkten VW Golf Airline 7 in schwarz geklaut. Der Stehlschaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Tat trug sich am heutigen Dienstag zwischen 02.00 Uhr und 09.30 Uhr zu. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau in unter der Nummer 05602/9393-0.

