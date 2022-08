POL-F: 220825 - 0975 Frankfurt-Sachenhausen: Fahrzeugdiebstahl mit anschließender Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 26. August 2022, um 17:00 Uhr, wird das Museumsuferfest 2022 offiziell eröffnet. Mit diversen Bühnen, Verkaufs- und Verköstigungsständen erstreckt sich das Fest zwischen Eisernem Steg und der Friedensbrücke über beide Mainufer. Am Freitag, den 26. August ist das Fest geöffnet zwischen 15:00 Uhr und 01:00 Uhr, am Samstag, ...

