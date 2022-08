Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220825 - 0972 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme eines Intensivtäters

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag, den 24. August 2022, kam es gegen 16:15 Uhr an der Alten Oper zur Festnahme eines 28-jährigen Kölner Intensivtäters nach einem Rucksackdiebstahl.

Zivile Polizeibeamte beobachteten den 28-Jährigen auf dem Opernplatz, wie er sich augenscheinlich nach Tatgelegenheiten umsah. Durch sein Verhalten beschlossen die Beamten, den jungen Mann weiter zu beobachten. Kurze Zeit später begab er sich zur Treppe an der Alten Oper. Dort stand eine 60-Jährige mit ihrem Fahrrad, in ein Gespräch vertieft, ihr Rucksack befand sich im Korb auf dem Gepäckträger. Der Mann näherte sich ihr von hinten, nahm den Rucksack an sich und flüchtete. Die Polizeibeamten ließen ihn jedoch nicht aus den Augen und konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Neben dem Rucksack des Opfers führte er noch einen weiteren Rucksack mit sich, in dem sich ein iPhone, ein weiteres Mobiltelefon sowie Gegenstände, die einem Diebstahl aus einem Auto zugeordnet werden konnten. Bei der Abfrage der IMEI des iPhones kam zutage, dass das Mobiltelefon ebenfalls gestohlen war. Um nun zu beweisen, dass das zweite Telefon ihm gehört, entsperrte er es und zeigte den Beamten die Fotogalerie. Dort befanden sich allerdings Fotos von diversen EC-Karten, ausgestellt auf unterschiedliche Besitzer, sodass auf diesem Wege wohl noch weitere Taten aufgeklärt werden können. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Im Rahmen der Personalienaufnahme des Diebes stelle sich dann nicht nur heraus, dass er in Köln als Intensivtäter geführt wird, er wurde darüber hinaus erst am 15. Juli 2022 aus der Haft entlassen. Diese Umstände führten dazu, dass er am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt wird und somit seine Freiheit aller Voraussicht nach lediglich von kurzen Dauer war.

