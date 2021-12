Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Zwei verletzte Personen nach Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Heidelberger Altstadt zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu. In einer Gaststätte in der Unteren Straße war es gegen 3.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau sowie deren Begleitern gekommen, die sich im weiteren Verlauf auf die Straße vor dem Lokal verlagerte. Dabei war die junge Frau an den Haaren gezogen, mit dem Knie gegen den Kopf gestoßen und am Finger verletzt worden.

Nach der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige mit seinem Mobiltelefon Bilder oder Videos von der 21-Jährigen und deren Begleitern gemacht haben. Daraufhin sei die Gruppe nochmals auf diesen zugelaufen, habe ihn umringt und eine männliche Person soll ihm schließlich das Mobiltelefon aus der Hand genommen haben. Anschließend seien die Männer geflüchtet. Der 26-Jährige wurde in der Dreikönigstraße verletzt aufgefunden. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der unbekannte Mann, der das Mobiltelefon an sich genommen hatte, wird wie folgt beschrieben:

- Oberkörper frei - Sog. Boxerhaarschnitt

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell