POL-KN: (Schiltach, Lkrs. Rottweil) Vorbildliches Verhalten nach Parkplatzrempler 24.3.21

Schiltach (ots)

Im Gegensatz zu anderen Unfällen, bei denen sich der Unfallverursacher aus dem Staub macht, hat sich eine 46-jährige Frau am Mittwoch vorbildlich verhalten. Sie touchierte um die Mittagszeit beim Einparken Am Hirschen einen geparkten Audi und konnte aber den Besitzer nicht ausfindig machen. Sie informierte die Polizei danach über das Missgeschick und hinterließ ihre Personalien. An ihrem eigenen Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro, die Schadenshöhe an dem Audi ist noch nicht bekannt. Der Besitzer des Autos wird nun über den Unfall informiert.

