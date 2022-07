Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firma - Geldbeutel gestohlen - Katalysatorendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Firma

Mücke. Durch Aufbrechen eines Bauzauns und Aufhebeln eines Fensters verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.07.) unbefugten Zugang zu einer Firma in der Nieder-Ohmener Straße im Ortsteil Atzenhain. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter verschiedene Kupferkabel und Kabeltrommeln im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden in gleicher Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel gestohlen

Wartenberg. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelladen in der Straße "Am Sportplatz" stahlen Unbekannte einer 67-jährigen Frau aus dem Vogelbergkreis die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Die Dame bemerkte den Diebstahl erst kurze Zeit später, als sie ihren Einkauf bezahlen wollte. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatorendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte bauten in der Nacht zu Sonntag (24.07.) einen Katalysator im Wert von rund 400 Euro aus einem grauen Daimler Chrysler aus. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Firmengelände in der Alten Liederbacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

