Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Hilders. Am Sonntag (24.07.), zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr, fuhr eine Unbekannte mit ihrem Pkw beim rückwärts Rangieren auf einem Parkplatz in der Marienstraße gegen einen geparkten, silbernen Ford Focus. Hierdurch wurde das Fahrzeug im Heckbereich in noch unbekannter Höhe beschädigt. Anschließend fuhr die Verursacherin von der Unfallstelle weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei der Fahrerin um eine Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (23.07.) parkte ein 50-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grauen Mercedes Benz ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Gegen 14.45 Uhr touchierte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein grauer Ford Transit den Mercedes und fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei, die den Fahrer ermittelte. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

