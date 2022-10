Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.10.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Mit mehreren aufgescheuchten Rehen, die unvermittelt die Fahrbahn überquerten, kollidierte ein 35-jähriger Autofahrer aus Landsberg am Lech. Der Mann war am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße B 7 von Rittmannshausen in Richtung Ifta unterwegs. Die Tiere verschwanden nach der Kollision in die angrenzende Feldgemarkung, am Wagen des 35-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Abend gegen 23.40 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Herleshausen, die auf der Kreisstraße K 20 von Altefeld in Richtung Markershausen fuhr. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1000 Euro.

1500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Wildunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 05.45 Uhr auf der Landesstraße L 3242 ereignete. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Berkatal war zwischen Frankershausen und Albungen mit einem Reh kollidiert, wodurch es zu einem Schaden in Höhe von 1500 Euro kam.

Mit einem Waschbären kollidierte heute Morgen ein 37-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen, der gegen 06.00 Uhr auf der Landesstraße L 3389 von Roßbach nach Dohrenbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro an dem Pkw des Mannes.

Unbekannte setzten Pkw in Brand; Schaden 8000 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Bertram-Schrot-Straße in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte gestern Abend einen geparkten Pkw Dacia Sandero offenbar mittels Grillanzünder mutwillig in Brand gesetzt. Von der Brandausbruchsstelle im Bereich der Vorderachse griffen die Flammen schließlich auf den Motorraum über und setzten dann in der Folge auch die Batterie in Brand. Dadurch geriet das Fahrzeug zunächst ins Rollen, kam dann aber nach wenigen Metern wieder zum Stillstand. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand schließlich ab, der etwa gegen 21.50 Uhr ausgebrochen sein soll. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 8000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Eschwege ermittelt jetzt in der Folge wegen Brandstiftung und bittet in dem Fall um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 500 Euro

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege zu einem Parkrempler. Ein 83-jähriger Autofahrer aus Meinhard hatte beim Rückwärtsausparken aus Unachtsamkeit einen geparkten Pkw angefahren, wodurch er an seinem eigenen Wagen einen Schaden von 200 Euro und an dem anderen Wagen einen Schaden von 300 Euro verursachte.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde jetzt eine Verkehrsunfallflucht, die sich letzte Woche Donnerstag (29.09.2022) in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr ereignete. In dieser Zeit hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Eschwege in der Straße "Brühl" einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler Benz in schwarz mutmaßlich im Vorbeifahren beschädigt. Die Beschädigung in Form von Kratzern befinden sich an der Fahrertür. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist einer 61-jährigen Frau aus Sontra das Portmonee geklaut worden. Die Frau war zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr im Drogeriemarkt Rossmann in Sontra am Niedertor zum Einkaufen. In dieser Zeit klauten unbekannte Diebe der Frau das Portmonee aus der Gesäßtasche. Enthalten waren neben Bargeld u.a. auch der Ausweis, der Führerschein, die Krankenkassenkarte und eine Bankkarte. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 250 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

