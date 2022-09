Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fälle von Körperverletzung - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Mehrfach musste die Polizei Herford in der Nacht zu Samstag zu einer Diskothek in der Wittekindstraße ausrücken. Gegen 2.45 Uhr stießen ein 18-jähriger Mindener und eine unbekannte männliche Person versehentlich zusammen. Der Unbekannte schlug daraufhin unvermittelt mit der Faust auf den 18-Jährigen ein und verletzte diesen. Ein Zeuge, der die Situation beobachtete, wollte schlichten und wurde auch von dem Unbekannten geschlagen und verletzt. Bei ihm handelt es sich ebenfalls um einen 18-Jährigen aus Minden. Der Tatverdächtige ist etwa 180cm groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er war in Begleitung einer zweiten männlichen Person. Der Schläger und der Begleiter verließen anschließend den Tatortbereich und konnten nicht wieder angetroffen werden.

Wenige Minuten später gingen zwei bisher Unbekannte einen 28-jährigen Herforder im Eingangsbereich der Diskothek an: Unvermittelt wurde der Mann von einem Unbekannten mit der Faust attackiert, wodurch er stürzte. Am Boden liegend trat eine weitere Person auf ihn ein. Die beiden Männer gingen zu Fuß in Richtung Steinstraße. Von Zeugen werden sie wie folgt beschrieben: Die erste Person hat dunkle Haare, einen Oberlippenbart und trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, eine Jeans und weiße Schuhe. Er hatte eine schwarze Tasche mit sich. Die zweite Person hat einen Vollbart und trug ein dunkelgraues Oberteil, blaue Jeans und schwarze Schuhe. In wie weit es sich bei den beiden Tatverdächtigen um dieselben Personen aus der vorangegangenen Körperverletzung handelt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Gegen 5.00 Uhr bemerkten dann Zeugen, wie ein 19-jähriger Meller in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Unbekannten geriet. Dieser verließ dann zunächst den Innenbereich der Diskothek und kam mit fünf weiteren Personen zurück. Daraufhin verließ der 19-Jährige zügig die Diskothek. Im Eingangsbereich trafen die Zeugen, die nach dem Rechten sehen wollten, erneut auf den 19-Jährigen, der nur schwere Luft bekam und dessen Augen stark tränten. Die Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Der Mann aus Melle wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 21-jährige Frau aus Bad Salzuflen verließ etwa zur selben Zeit, wie der 19-Jährige die Diskothek und gab gegenüber den Beamten an, sie sei durch eine Art "Wolke" nach draußen gegangen. Kurz darauf hatte sie ebenfalls Atembeschwerden, sowie brennende Augen. Es besteht der Verdacht, dass die bisher Unbekannten ein Reizgas gegen den 19-Jährigen einsetzten, wodurch auch die 21-Jährige verletzt wurde. Mehrere der Unbekannten trugen weiße T-Shirts und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den geschilderten Zwischenfällen machen können oder zu den bisher unbekannten Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Herford zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 05221/8880 oder auf einer der Wachen entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell