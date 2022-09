Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: EC-Karten Betrug Geldbörse auf Stadtfest mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Am gestrigen Donnerstag (1.9.) wurde durch einen 86-Jährigen Geschädigten aus Herford bei der Kriminalpolizei eine Anzeige wegen Computerbetruges erstattet, nachdem diesem zuvor eine Geldbörse entwendet wurde. Der Senior befand am Sonntag (28.8.) auf einem Stadtfest in Herford, wo ihm, nach bisherigen Ermittlungen, durch bislang unbekannte Täter, seine Geldbörse aus der Bekleidung entwendet wurde. Im Zeitraum bis zum Montagabend (29.8.) wurde durch den Täter, mit einer aus der Geldbörse befindlichen, EC-Karte mehrere Einkäufe in einer Höhe von über 5.000 Euro getätigt. Zusätzlich zu den Käufen wurde an einem Geldautomat noch ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe abgehoben. Die Auswertung von entsprechenden Videomaterial ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wir bitten Zeugen, die auf dem Stadtfest im Hinblick auf Taschendiebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

