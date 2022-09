Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 23 Neue Beamtinnen und Beamte bei der Polizei Herford

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Insgesamt hat die Kreispolizeibehörde Herford 23 neu in die Behörde versetzte Kolleginnen und Kollegen zugeteilt bekommen. Landrat Jürgen Müller begrüßte jede neu in die Kreispolizeibehörde versetzte Kollegin und jeden Kollegen persönlich mit den Worten: "Ich bedanke mich, dass Sie sich dafür entschieden haben, für die Polizei im Wittekindskreis tätig zu werden. "Die Dienststellen der Polizei Herford warten auf Sie", betonte der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde. Die fünf Beamtinnen und 18 Beamte werden diesmal im Wachdienst und bei der Kriminalpolizei eingesetzt. Alleine acht Kollegen werden damit den "jungen Nachwuchs" an Kriminalbeamten im Ermittlungsdienst sein. Die Polizei Herford fängt mit dem Nachersatz die jährlichen Pensionierungen (20 Stellen) auf. Die meisten Beamtinnen und Beamten sind junge Absolventen der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Dabei sind aber auch erfahrene Beamtinnen und mehrere erfahrene Beamte, die sich in ihren Heimatkreis bzw. zu ihrem Wohnort haben versetzen lassen.

