POL-GM: Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen.

Engelskirchen (ots) - Zur Blutprobe musste am Sonntagmorgen (22. Mai) ein 18-jähriger Engelskirchener. Er fuhr in Schlangenlinien auf der Gummersbacher Straße in Wiehlmünden, als ihn eine Polizeistreife um 6:45 Uhr stoppte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an; auch ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. ...

