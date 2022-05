Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Plexiglas fällt vom Fahrzeugdach und landet im Gegenverkehr

Hückeswagen (ots)

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem weißen Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr am Freitag (20. Mai) ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen Kastenwagen auf der B237 in Fahrtrichtung Kammerforsterhöhe. Auf dem Dach des Fahrzeugs befand sich eine Plexiglasscheibe. Diese löste sich gegen 16:55 Uhr und flog gegen den entgegenkommenden grauen Opel eines 46-jährigen Hückeswageners. Dieser war mit seinem Auto auf der B237 aus Richtung Kammerforsterhöhe in Richtung Hückeswagen unterwegs gewesen. Die Plexiglasscheibe traf den Opel vorne rechts, dabei entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

