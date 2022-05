Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer wird rabiat

Radevormwald (ots)

Wegen eines Streits im Zusammenhang mit einem Verkehrsvorgang hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstag (21. Mai) auf seinen Kontrahenten eingeschlagen; die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14.35 Uhr waren ein 31-jähriger Audi Q5-Fahrer und der Fahrer eines VWs Passat mit Anhänger aus Richtung Remscheid kommend auf der Elberfelder Straße (B 229) in Richtung Radevormwald-Zentrum gefahren. Im Bereich kurz nach der Kreuzung mit der L 81 in Herbeck geht die Bundesstraße in Richtung Radevormwald von zwei Fahrstreifen in einen Fahrstreifen über. An der Engstelle kam es offenbar zu einem Missverständnis und der Audi-Fahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Als die beiden Fahrzeuge wenig später an der Kreuzung Westfalenstraße / Kaiserstraße / Dietrich-Bonhoeffer-Straße vor einer roten Ampel stoppen mussten, stieg der Fahrer des Passats aus. Er ging zur Fahrerseite des Audis, riss die Tür auf und schlug auf den 31-Jährigen ein. Anschließend fuhr der Passat, der mit einem Aachener Kennzeichen versehen war, in Richtung Rädereichen davon.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

