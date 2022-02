Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz gesucht

Emmerich (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Norrmannstraße zwischen Dienstag (15.02.2022) und Donnerstag (17.02.2022).

Die Halterin eines Seat Leon hatte ihren Wagen am Dienstag gegen 16:00 Uhr auf dem hinteren rechten Teil des Parkplatzes abgestellt und am Donnerstag gegen 10:30 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Heckklappe des Fahrzeuges entdeckt.

Der Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

