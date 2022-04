Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Meist sorgloser Umgang begünstigt Taschendiebstähle - 17 Fälle in vier Wochen registriert

Parchim/ Ludwigslust-Parchim (ots)

In Parchim hat ein Taschendieb am Donnerstag mit einer gestohlenen Geldkarte 1.000 Euro Bargeld erlangt. Vorausgegangen war der Diebstahl einer Geldbörse in einem Geschäft. Einem Rentner war beim Einkaufen unbemerkt das Portmonee aus der Umhängetasche gestohlen worden, die sich im Einkaufskorb befand. Noch bevor der Senior die Sperrung der Geldkarte veranlasste, hatte der unbekannte Taschendieb damit 1.000 Euro Bargeld von einem Geldautomaten abgehoben.

In den letzten vier Wochen registrierte die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim 17 ähnliche Fälle, bei denen Geldbörsen aus Einkaufswagen oder aus Jackentaschen gestohlen wurden. Meist sorgloser Umgang mit Handtaschen und Portmonees beim Einkaufen haben diese Taten begünstigt.

Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei: Niemals Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone beim Einkaufen aus der Hand legen bzw. an den Einkaufswagen hängen. Prinzipiell sollten Wertgegenstände auch nie offen, beispielsweise in Einkaufstaschen oder Körben, transportiert werden. Sicherer ist es, Wertgegenstände in den Innentaschen der Oberbekleidung aufzubewahren. Umhängetaschen sollten immer im Sichtbereich, also vor dem Körper getragen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell