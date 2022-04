Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder

In Hagenow sucht die Polizei die Eigentümer zweier Fahrräder, die am 1. April dieses Jahres nahe eines Pflegeheims in der Straße "Am Hasselort" gefunden wurden. Die Polizei hat beide 26 Zoll Fahrräder - ein silberfarbenes und ein schwarzes Mountainbike (Marke: MUDDY-FOX) - zunächst als Fundsache sichergestellt. Da bislang keine entsprechenden Diebstahls- bzw. Verlustanzeigen vorliegen, können die beiden Fahrräder keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) fragt: Wer vermisst die Fahrräder bzw. wer kann Hinweise auf deren Eigentümer geben? Anlage: Fotos beider Fahrräder

