Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: In Schwerin entwendeter PKW in Parchim sichergestellt

Schwerin/ Parchim (ots)

Ein in Schwerin entwendeter Ford Edge wurde am Mittwochmorgen in Parchim geortet und sichergestellt. Über Nacht haben die bisher unbekannten Täter den Ford Edge in Schwerin in der Gagarinstraße entwendet. Der 64-jährige Geschädigte stellte den Verlust seines Wagens heute gegen 06:30 Uhr fest und erstattete Anzeige. Wenige Minuten später konnten Polizeibeamte aus Parchim den entwendeten Ford in Parchim in der Cordeliusstraße feststellen. Der Ford Edge wurde zur Spurensuche sichergestellt. Erste Hinweise zu dem oder den Täter/n fehlt bisher. Die schnelle Ortung war durch eine App des Geschädigten möglich. Die Polizei in Schwerin, die wegen Diebstahls ermittelt, bittet um Hinweise des Vorfalls aus Schwerin und Parchim. Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell