POL-HF: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen - 42-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Auf der Mindener Straße ereignete sich gestern (31.8.), um 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr mit seinem Skoda in Richtung Löhne. An der Kreuzung Mindener Straße/Ortsieker Weg/Waltgeriestraße bremste der Mann sein Auto verkehrsbedingt ab. Unmittelbar hinter ihm befand sich ein 40-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem VW. Dieser wich, um eine Kollision zu verhindern, nach links aus und touchierte dabei mit seinem Fahrzeug den vorausfahrenden Skoda. Hinter dem Bad Salzuflener befand sich 23-jähriger Bielefelder ebenfalls mit seinem VW, dem es nicht gelang, sein Auto rechtzeitig abzubremsen oder auszuweichen und der dadurch auf den Skoda auffuhr. Dadurch wurde der Skoda in einen davor befindlichen Opel geschoben, der von einem 42-jährigen Herforder gefahren wurde. Dieser wiederum wurde durch die heftige Wucht des Aufpralls in den Mercedes einer 47-jährigen Herforderin geschoben. Der 42-Jährige verletzte sich leicht und wurde mittels eines Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Mindener Straße teilweise gesperrt.

