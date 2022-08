Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Führerschein von Raser vor Ort sichergestellt

Bünde (ots)

(um) Am Sonntag (28.8.) meldeten sich kurz nach 20.00 Uhr gleich mehrere Zeugen per Notruf bei der Polizei und machten Angaben zu waghalsigen Fahrmanövern eines Rasers im Bereich der Bünder Innenstadt und am Marktplatz. Hinweise erfolgten auf einen Porsche, der über die 30-iger Zone am Marktplatz in Richtung Wittekindstraße und später mit erheblich zu hoher Geschwindigkeit in die Fünfhausenstraße gefahren sei. Noch während der Fahndung nach dem Raser in einem Porsche mit Herforder Zulassung erhielten die Beamten Zeugenhinweise, dass es in der Fünfhausenstraße zu einer Gefährdungssituation zwischen dem grob verkehrswidrig und rücksichtslos fahrenden PKW und mehreren Fußgängern gekommen sei. Aufgrund ihrer schnellen Reaktion konnten sich vor Ort befindliche Fußgänger am Straßenrand in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Die Beamten trafen das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Blankensteinstraße an und belehrten den vor Ort ermittelten 20-jährigen Fahrer. Der junge Fahrer aus Bünde erschien zu diesem Zeitpunkt am Fahrzeug aus dem dortigen Schnellrestaurant. Er musste zur Feststellung der Identität mit an dessen Wohnanschrift fahren. Vor Ort stellten die Beamten aufgrund des Vorwurfes der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Straftatbestandes eines verbotenen Rennes sofort den Führerschein des Bünders sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell