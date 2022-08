POL-HF: Diesel aus vier Fahrzeugen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots) - (jd) Ein 31-jähriger Herforder sah in der vergangenen Nacht (30.8.), um 0.01 Uhr aus dem Fenster seines Wohnhauses an der Werrestraße und bemerkte einen Mann, der sich in seinem Auto zu schaffen machte. Noch während der Herforder nach draußen eilte, alarmierte dessen Ehefrau die Polizei. Der 31-Jährige sprach den bis dahin Unbekannten an, dieser verließ daraufhin sogleich das Fahrzeug und lief zu ...

