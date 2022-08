Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Fahrzeuginsassin oder weitere Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) In der Straße Höferfeld ereignete sich gestern (30.8.), um 22.00 Uhr ein Verkehrsunfall: Ein 25-jähriger Vlothoer fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Höferweg. Nach einer Kurve verlor der Fahrer augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet. Daraufhin kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in einen angrenzenden Metallzaun. Zeugen, die sich in der Nähe des Unfallortes befanden, bemerkten, wie sich eine Frau aus dem Auto stieg und sich zu Fuß vom Unfallort entfernte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten im Nahbereich nach der Beifahrerin, jedoch verlief diese Suche negativ. Zudem stellten sie bei dem 25-Jährigen Anzeichen von Alkoholkonsum fest, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Herford die bisher unbekannte Beifahrerin oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden liegt bei rund 15000 Euro.

