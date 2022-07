Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mann nach Raub festgenommen

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwoch, um 18:35 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen zur Buchenstraße gerufen. Hier konnten die Beamten zwei verletzte Personen antreffen. Es handelt sich um eine 21-jährige Frau und einen 23-jährigen Mann die an der Straße Am Bahnhof leben. Hier war ein Unbekannter in das Zimmer der Frau eingedrungen und hatte ihr Laptop und ihr I-Phone entwendet. Die Frau konnte den Täter mit den Geräten bei seiner Flucht entdecken und ihn gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Mitbewohner verfolgen. An der Buchenstraße holten sie ihn ein. Der Täter schubste und schlug beide Verfolger. Dabei verlor er sein Diebesgut. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt. Zeugen riefen zu diesem Zeitpunkt die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme machte ein Zeuge die Polizisten auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam, der sich in der Nähe aufhielt. Dieser versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Franzosen ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern noch an. Er befindet sich deshalb weiterhin im Polizeigewahrsam. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell