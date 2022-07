Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Radfahrer

Erwitte (ots)

Am Mittwoch, um 20:45 Uhr, kam es auf der B1 in Höhe der Hausnummer 31 zu einem Unfall. Eine 62-jährige Frau aus Erwitte war mit ihrem Audi in Richtung Geseke unterwegs. Vor ihr befand sich ein Radfahrer den sie mit entsprechendem Abstand überholte. Während des Überholvorgangs zog der Radfahrer plötzlich nach links, touchierte den Pkw und stürzte. Die Frau kümmerte sich sofort um den am Knie verletzten Jugendlichen. Dieser schien sie jedoch nicht zu verstehen. Er stand schließlich auf und fuhr mit seinem Rad davon. An dem Audi entstand leichter Sachschaden. Der Heranwachsende wird als 15 bis 16 Jahre alt mit afrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Er ist etwa 165 Zentimeter groß, schlank mit kurzem schwarzem Haar. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem dunklen Mountainbike unterwegs und trug er ein T-Shirt und eine Badehose. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Radler geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

