Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sozia ohne Helm

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 12:35 Uhr, kam es am Buchenweg zu einem Unfall. Ein 33-jähriger Mann aus Warstein war auf dem Buchenweg in Richtung Stirper Straße unterwegs. Auf dem Soziussitz seiner 125er Honda befand sich eine 23-jährige Frau aus Lippstadt die keinen Helm trug. An der Einmündung des Buchenwegs aus Richtung Akazienweg kam ein 24-jähriger Lippstädter mit seinem VW Beetle. Der Motorradfahrer missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden VWs und kollidierte mit dem Auto. Durch den folgenden Sturz wurde die 24-jährige Sozia schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000,- EUR geschätzt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell