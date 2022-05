Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 9. Mai 2022, 9.00 Uhr und Dienstag, 10. Mai 2022, 00.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines Skoda Karoq. Das Fahrzeug stand am Schützenplatz in der Elberger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, zwischen 8.57 Uhr und 9.27 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Mercedes ML 350. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum geparkt in der Emsteker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 9. Mai 2022, um 14.15 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Arbeitsfahrzeug auf der Bakumer Straße und touchierte dabei den Außenspiegel einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Danach entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell