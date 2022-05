Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum OT Lüsche - Unbekannte sprechen Mädchen an

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, gegen 07.40 Uhr, war ein 14-jähriges Mädchen zu Fuß entlang der Carumer Straße in Richtung Kötterheide unterwegs, als sie von drei bislang unbekannten Männern aus einem Transporter heraus angesprochen wurde. Das Mädchen gab an, dass sie ihren Weg unbeirrt fortsetzte, woraufhin der Transporter anhielt. Der Beifahrer sei ausgestiegen und habe versucht, sie am Handgelenk zu fassen, woraufhin sie weglief und ihre Mutter anrief. Diese alarmierte umgehend die Polizei. Der Transporter entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und prüft den Sachverhalt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen ohne Beschriftung handeln, welcher in einem relativ guten Zustand war. Die drei Männer wurden u.a. wie folgt beschrieben: Alle drei hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Der Fahrer des Fahrzeugs soll schwarz/graue Haare und einen längeren Bart gehabt haben. Auch einer der Mitfahrer hatte einen Bart. Der Beifahrer, welcher auch ausgestiegen war, soll Vollbartträger gewesen sein, hatte eine normale Statur, war ca. 175-177 cm groß und ca. 40 bis 50 Jahre alt.

Der Polizei ist bekannt geworden, dass der Sachverhalt zwischenzeitlich so oder in abgeänderter Form in diversen Gruppen eines Messenger-Dienstes verbreitet wurde. Die Polizei bittet darum, in diesem Zusammenhang keine Vermutungen oder Spekulationen hinzuzufügen oder weiterzuleiten, sondern sich mit konkreten Hinweisen unter der Telefonnummer (04446) 959710 an die Polizei Bakum zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell