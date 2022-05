Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Renovierungsarbeiten bei der Polizeistation Saterland

Aufgrund von Renovierungsarbeiten bei der Polizeistation Saterland ist diese ab dem 13. Mai 2022 voraussichtlich für die Dauer von einer Woche geschlossen. Bürgerinnen und Bürger können sich in dieser Zeit an die Polizei Friesoythe wenden. Die Polizei Friesoythe ist erreichbar unter der Telefonnummer 04491-93160. In Notfällen wählen Sie bitte den Notruf unter 110.

Friesoythe - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Dienstag, den 10. Mai 2022, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 11. Mai 20222, um 08.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Wohnhaus an der Barßeler Straße einzudringen. Durch die Eigentümer waren Beschädigungen an den Fenstern festgestellt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an St. Florian-Hütte

Zwischen Dienstag, den 10.Mai 2022, gegen 15.00 Uhr und Mittwoch, den 11.Mai 20222, um 07.15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen die St. Florian Hütte am Heideweg, indem sie die Hütte, Pflastersteine und weitere Teile mit Farbe besprühten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 18.45 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Meeschenstraße. Bei einer Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 17.17 Uhr, wollte eine 29-jährige Autofahrerin aus Westoverledingen, von der Ostermoorstraße kommend, die Kreuzung Ostermoorstraße/Friedhofstraße geradeaus überqueren. Dabei kollidierte sie mit der vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Autofahrerin aus Bad Zwischenahn, die die Friedhofstraße in Richtung Elisabethfener Straße befuhr. Bei dem Unfall wurde die 30-jährige Frau leicht verletzt.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, zwischen 20.40 Uhr und 20.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen VW Sharan. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes der Friesoyther Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

