Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 8. Mai 2922, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei zusammen verschlossene Fahrräder der Marken Arcona und Kettler. Die Räder standen Am Skatepark in der Straße Zitadelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 10. Mai 2022, gegen 16.45 Uhr, wurde nach einem Freibadbesuch bemerkt, dass ein Kinderfahrrad der Marke Morrison entwendet wurde. Es stand am dortigen Fahrradständer der Straße Am Freibad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 7. Mai 2022, 22.00 Uhr und Sonntag, 8. Mai 2022, 10.00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Personen die Beifahrerseite eines VW Golf. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Stellplatz eines Miethauses in der Bleichstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 14.15 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Brandstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Fahranfänger flüchtet vor Polizei

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 19.50 Uhr, wollten Polizeibeamte auf der Industriestraße eine Verkehrskontrolle mit einem Autofahrer durchführen. Der 19-jährige Fahrer versuchte sich durch Flucht dieser Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er sich auf einem Acker fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.12 Promille. Der junge Fahrer befindet sich noch in der Probezeit.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 8.07 wollte eine 58-jährige Autofahrerin aus Vechta von einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Straße Stukenborg abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 42-jährigen Autofahrerin aus Vechta, die in Richtung Falkenrotter Straße fuhr. Hier kam es im Bereich der Grundstücksausfahrt zu einem Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde die 42-Jährige leicht verletzt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Mai 2022, zwischen 14.46 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto einen VW Passat. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz einer Werkstatt in der Dammer Straße. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen roten Peugeot Cabrio handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 10.10 Uhr fuhr eine 35-jährige Frau aus Lohne mit einem DHL-Fahrzeug auf der Bahnhofstraße stadteinwärts. Hier kam ihr eine bislang unbekannte Person mit einem weißen geschlossenen Kleintransporter mit blauen Längsstreifen entgegen. Dabei fuhr die Person etwas zu weit nach links und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Die 35-jährige Fahrerin hielt sofort an, die anderen beteiligte Person fuhr unbeirrt weiter in Richtung Dinklager Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

