POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Damme

Damme - Verstoß gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Drogen / Kein Versicherungsschutz

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 11.30 Uhr, gab ein 19-jähriger Mann aus Damme in der Schützenstraße, auf Höhe der Mensa des dortigen Gymnasiums, einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe ab. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf, in dessen Zuge der Name des Tatverdächtigen bekannt wurde. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde durch einen Richter ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, welcher noch am selben Tag umsetzt wurde. Während der Durchsuchungsmaßnahmen war lediglich ein Familienangehöriger anwesend. Während der Durchsuchung und im Rahmen der Fahndung wurde der Tatverdächtige im Bereich seiner Wohnanschrift fahrend mit einem Kleinkraftrad festgestellt und konnte angehalten werden. Im Helmfach fanden die Polizeibeamten die gesuchte Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Munition. Diese wurde beschlagnahmt. Zudem führte er das Kleinkraftrad ohne ausreichenden Versicherungsschutz und er war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

