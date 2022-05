Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel OT Osterloh - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, kam gegen 12.25 Uhr in Bösel, Ortsteil Osterloh, auf der Garreler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall:

Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr die Garreler Straße (Landesstraße L835) in Fahrtrichtung Bösel. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel die Garreler Straße in Fahrtrichtung Garrel.

Im Ortsteil Osterloh beabsichtigte der 34-Jährige, an der Kreuzung Garreler Straße/Korsorsstraße/Am Hook nach links in die Straße Am Hook abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß beider PKW kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde zunächst als so schwer verletzt eingestuft, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Noch während dieser sich auf dem Anflug befand, gelang es den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bösel, welche mit 35 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, den 19-Jährigen aus seinem Fahrzeugwrack zu bergen, sodass er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus transportiert werden konnte. Auch der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den verunfallten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 40.000 Euro. Die Garreler Straße war im Bereich der Unfallstelle durch die Fahrzeugwracks vollständig blockiert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Garreler Straße vom Streckenabschnitt Oldenburger Weg bis hin zur eigentlichen Unfallstelle vollständig gesperrt. Die Vollsperrung dauerte bis 14.40 Uhr an.

