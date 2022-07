POL-SO: Unfall

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 12:35 Uhr, kam es am Buchenweg zu einem Unfall. Ein 33-jähriger Mann aus Warstein war auf dem Buchenweg in Richtung Stirper Straße unterwegs. Auf dem Soziussitz seiner 125er Honda befand sich eine 23-jährige Frau aus Lippstadt die keinen Helm trug. An der Einmündung des Buchenwegs aus Richtung Akazienweg kam ein 24-jähriger Lippstädter mit seinem VW Beetle. Der Motorradfahrer missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden VWs und ...

