POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drei Mädchen im Inselbad belästigt - Täter festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein 22-jähriger Mann, der am Samstagnachmittag (18.06.2022) im Schwimmbecken des Inselbades drei Mädchen belästigt haben soll, konnte von den anwesenden Bademeistern zunächst festgehalten und den eintreffenden Polizeibeamten übergeben werden. Der Mann hatte offenbar gegen 17.45 Uhr den drei 13 Jahre alten Mädchen, an das Gesäß gefasst. Die Mädchen verließen daraufhin das Schwimmbecken und wandten sich an die Bademeister. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

