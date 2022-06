Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Holzkohlegrill in Brand geraten

Stuttgart-Freiberg (ots)

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Wallensteinstraße ist am Samstag (18.06.2022) ein Feuer ausgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge geriet gegen 16.30 Uhr ein Holzkohlegrill infolge unsachgemäßen Gebrauchs in Brand, welcher in der Folge auf die Wohnung übergriff. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bei dem ein Gesamtschaden von zirka 80.000 Euro entstand. Der Rettungsdienst versorgte zwei Bewohner, welche mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

