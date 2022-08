Polizei Mettmann

POL-ME: Trio greift 42-Jährigen mit Schlagstock an - die Polizei ermittelt - Velbert - 2208108

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 23. August 2022, griff ein jugendliches Trio aus bisher unbekannten Gründen einen 42-jährigen Velberter auf einer Verbindungstreppe zwischen der Straße "Im Clemens" und der "Vosskuhlstraße" in Velbert mit einem Schlagstock an. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen im Umfeld antreffen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr wurde der 42-jährige Velberter, nach eigenen Angaben, vor einem Discounter an der Kamper Straße in Langenberg von einem jugendlichen Trio angesprochen. Die Jugendlichen bedrohten den Mann verbal und verfolgten ihn, als dieser seinen Weg über die Vosskuhlstraße bis zu einer Verbindungstreppe zur Straße "Im Clemens" fortsetzte. Auf halber Höhe der Treppe griff das Trio den Mann aus unbekannten Gründen an, wobei einer der Tatverdächtigen mehrfach mit einem Schlagstock auf den Velberter einschlug und ihn hierbei glücklicherweise nur leicht verletzte.

Das Trio floh zunächst unerkannt in Richtung Vosskuhlstraße. Die alarmierte Polizei konnte drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18 und 22 Jahren im Rahmen der Fahndung vor dem Discounter an der Kamper Straße antreffen. Die Beamten stellten bei dem 17-jährigen Velberter eine geringe Menge Cannabis sicher und leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell