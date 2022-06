Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann ins Gesicht geschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr wurde ein 19-Jähriger vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße mittelschwer verletzt. Ein bislang unbekannter Angreifer schlug dem jungen Mann mit der Faust derart ins Gesicht, dass dieser Knochenbrüche erlitt. Der Tatverdächtige wird als etwa 19 bis 21 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Er trug ein gelbes T-Shirt und hatte blond-braunes gegeltes Haar. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sollen sich bitte unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei melden.

Stetten am kalten Markt

Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

In einem Waldgebiet bei Stetten ist am Montag kurz vor 16.30 Uhr ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer gestürzt. Dabei verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 18 Uhr entstanden. Der 41-jährige Lenker eines Klein-Lkw befuhr die Friedensstraße und übersah an der Kreuzung mit der Hardtstraße den Audi einer vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Meßkirch

Unfallflucht

Gegen einen in der Schulstraße abgestellten Pkw ist am Montagvormittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer geprallt. Ohne sich um den Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.

Gammertingen

Unbekannter beschädigt BMW

Ein Vandale hat am vergangenen Wochenende einen BMW beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße abgestellt war. Der Unbekannte zerkratze die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand und schlug einen Nebelscheinwerfer ein. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 mit den Ermittlern des Polizeipostens Gammertingen in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Fahrzeug zerkratzt

Auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Theuerbach" hat am Samstagmorgen ein bislang unbekannter Täter einen Polestar zerkratzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Einen deutlich alkoholisierten Autofahrer hat eine Polizeistreife am Montag kurz nach 13 Uhr in der Bahnhofstraße gestoppt. Der 59-Jährige missachtete zunächst die Anhaltesignale der Beamten und fuhr dabei unter anderem über einen Gehweg. Erst als ihm ein zweiter Streifenwagen im Kreisverkehr auf Höhe Konrad-Heilig-Straße den Weg abschnitt, hielt der Mann an. Schnell stellte sich der Grund für das Verhalten des 59-Jährigen heraus: ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folgen. Der 59-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Mengen

Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Auf rund 7.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Opel Astra hinterlassen hat. Der Opel war in der Nacht im Mühlgässle abgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte den Wagen an dessen rechter Seite und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug, das ebenfalls beschädigt sein dürfte, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell