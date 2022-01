Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hauptzollamt Hamburg veranstaltet Boys- und Girls-Day (Zukunftstag)

Im Deutschen Zollmuseum wird ein "Zoll-Schnuppertag" für Schülerinnen und Schüler durchgeführt

Hamburg (ots)

Am 28. April 2022 findet der bundesweiter Aktionstag "Boys und Girls-Day" bzw. der niedersächsische "Zukunftstag" zur Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen und Mädchen statt. Auch das Hauptzollamt Hamburg gibt an diesem Tag interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, spielerisch die Aufgaben des Zolls in Hamburg näher kennenzulernen.

In den Räumlichkeiten des Deutschen Zollmuseums in der Speicherstadt können die Jugendlichen an mehreren Stationen viel über die Arbeit des Zolls erfahren und aktiv kleine Aufgaben meistern: Zollplomben anbringen und Koffer röntgen, Plagiate erkennen und die Tücken bei Käufen im Internet beachten, sind nur einige der zu bewältigenden Aufgaben. Aber auch "Schwarzarbeit" aufdecken, Zölle festlegen und natürlich Drogenverstecke erkennen lernen, gehören an dem Mitmachtag dazu.

Um flexibel auf die Ende April 2022 geltenden Corona-Hygienebestimmungen der Freien und Hansestadt Hamburg reagieren zu können, stehen dieses Jahr leider nur 40 Teilnehmerplätze zur Verfügung. Interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klassenstufe können sich per E-Mail ab dem 24.01.2022 über presse.hza-hamburg@zoll.bund.de bewerben.

