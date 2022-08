Polizei Mettmann

POL-ME: Schülerinnen belästigt - Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2208107

Mettmann (ots)

Am Dienstag (23. August 2022) hat ein bislang noch unbekannter Täter drei Mädchen im Alter von 16, 16 und 17 Jahren in Heiligenhaus belästigt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen kurz vor 15 Uhr hatten die drei Schülerinnen an der Haltestelle "Am Rathaus" an der Hauptstraße auf den Bus der Linie 770 gewartet, als sich dem Trio ein älterer Mann genähert hat. Dieser soll dann nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Gespräch mit den Mädchen angefangen haben. Hierbei soll er den Jugendlichen sehr nahe gekommen sein und ihnen angeboten haben, ihnen Pelzmäntel gegen eine nicht näher beschriebene "Gegenleistung" auszuhändigen.

Die Mädchen brachen an dieser Stelle die Konversation mit dem Mann, der dann davonging, ab. Dabei soll er aber eines der Mädchen gegen seinen Willen berührt und begrapscht haben. Die betroffene 17-Jährige fuhr anschließend mit dem Bus nach Hause, von wo aus dann die Polizei informiert wurde.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts einer sexuellen Belästigung ein und fahndeten nach dem Mann, konnten diesen aber leider nicht mehr antreffen.

Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - circa 60 bis 62 Jahre alt - etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß - schlanke Statur - hatte einen Diabetes-Chip am rechten Arm - ungepflegtes Äußeres - der Mann trug sehr kurze, weiße, hochgekrempelte Shorts (verschmutzt), sowie ein graues T-Shirt und eine Wildleder-Weste

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Mann tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell