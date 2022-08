Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt - die Polizei bittet um Hinweise - Wülfrath - 2208104

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal bereits am 08. August 2022 mitgeteilt hatte (siehe unsere ots mit der Nummer 2208032 unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5292179), war am Freitagabend, 05. August 2022, ein 26-jähriger Wülfrather in einer Gaststätte an der Straße "Im Spring" in Wülfrath durch mehrere Messerstiche leicht verletzt worden.

Der Tatverdächtige hatte gegen 21:55 Uhr den Mann auf der Herrentoilette der Gaststätte unvermittelt angegriffen und mit mehreren oberflächlichen Messerstichen leicht verletzt. Anschließend war der Mann von der Tatörtlichkeit geflohen. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnte der Tatverdächtige im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Bereits am 06. August ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal die Einrichtung der Mordkommission "Greco", unter Federführung des Polizeipräsidiums Düsseldorfs, an. Ersten Erkenntnissen der "MK Greco" zur Folge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um den 24-jährigen Wülfrather Hasni K. handeln. Da der aktuelle Aufenthaltsort des Wülfrathers unklar ist, wurde auf Anordnung des Amtsgerichtes Wuppertal eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Ein Foto des 24-Jährigen sowie eine Beschreibung seiner Person sind unter dem folgenden Link des Landeskriminalamtes NRW einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/85837.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen hat die Polizei zudem am heutigen Dienstag, 23. August 2022, mit Hilfe zahlreicher Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaft Düsseldorf sowie einer Polizeitaucherstaffel aus Bochum, den "Krapps Teich" an der Straße Am Diek in Wülfrath nach Beweismitteln abgesucht. Hierbei konnte das Tatmesser bislang jedoch noch nicht aufgefunden werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des flüchtigen Hasni K. tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell