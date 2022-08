Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Randalierer greift Mitarbeiter des Ordnungsamtes an - die Polizei ermittelt - Velbert - 2208103

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 22. August 2022, griff ein 29-jähriger Essener vor einem Verbrauchermarkt an der Kamper Straße in Velbert einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Velbert an, nachdem dieser ihn wegen seines aggressiven Verhaltens um seine Personalien gebeten hatte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den stark alkoholisierten Mann ein.

Das war geschehen:

Gegen 14 Uhr wurden Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Velbert am Seidenweberplatz an der Kamper Straße von Passanten angesprochen. Diese gaben an, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann Passanten aggressiv um Geld gebeten und verbal angegriffen hätte. Als der 34-jährige Mitarbeiter des KOD den Mann ansprach wurde dieser unmittelbar aggressiv. Er griff den 34-Jährigen körperlich an und verletzte ihn hierbei leicht.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten die Identität des polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 29-jährigen Esseners fest und führten einen Atemalkoholtest durch, welcher mit 2,7 Promille positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung wurde auf richterliche Anordnung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe bei dem Essener durchgeführt.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell