POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle eines Abschleppunternehmens

Hamm-Pelkum (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 18. August, 23.30 Uhr, bis Freitag, 19.August, 2 Uhr, ist ein Unbekannter an der Kamener Straße in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und entwendete ein Fahrrad. Der unbekannte Tatverdächtige verschaffte sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung und durchsuchte dort das Schlafzimmer ...

